#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
Қоғам

Павлодар түрмесінде кәмелетке толмаған қызбен қатынасы үшін сотталған жігіт асылып өлді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 17:20 Фото: Zakon.kz
Биыл сәуірде сот залында қамауға алынған жігіттің жақында Павлодардағы түзеу мекемесінде мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің (ҚАЖД) мәліметінше, осы оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталған. Тергеу барысы бақылауға алынған. Сондай-ақ бейнебақылау камераларындағы жазбалар тәркіленген.

"Алдын ала мәлімет бойынша, кәмелетке толмаған баланың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасағаны үшін жазасын өтеп жатқан сотталған адам қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде асылып, өз-өзіне қол жұмсаған", – деп жауап берді Павлодар облысы бойынша ҚАЖД.

Жігіт сәуірде 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түскені үшін кінәлі деп танылған соң Павлодардағы түзеу мекемесіне қамалған.

Тергеу дерегінше, 19 жастағы жігіт пен 15 жастағы қыз өзара келісіммен бірнеше рет жыныстық қатынасқа түскен. Бұл туралы қыздың анасы білген соң полицияға арызданған. Осыдан кейін қылмыстық іс қозғалған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында суға батып кеткен жігіттің мәйіті табылды
21:43, 13 маусым 2024
Павлодар облысында суға батып кеткен жігіттің мәйіті табылды
Сотталған келіншек, Павлодар облысы, әкімнің орынбасары, бопсалау
17:40, 04 мамыр 2024
Павлодар облысы әкімінің орынбасарын бопсалады деп айыпталған келіншек 3 жылға сотталды
Риддерде кісі өлтірген күдікті асылып өлді
17:58, 03 қаңтар 2024
Риддерде кісі өлтірген күдікті асылып өлді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров на этапе Гран-при во Франции
19:00, Бүгін
Михаил Шайдоров не смог пробиться в топ-3 после короткой программы на Гран-при Китая
Михаил Кравец на тренерском мостике Барыса в матче КХЛ
18:42, Бүгін
"Позволили им вернуться в игру": Кравец объяснил поражение "Барыса" во Владивостоке
Асем Орынбай на международном турнире по стендовой стрельбе
18:15, Бүгін
Асем Орынбай принесла Казахстану первую лицензию на Олимпиаду-2028
Тяжёлая атлетика
17:57, Бүгін
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике: Артём Антропов не вошёл в тройку сильнейших
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: