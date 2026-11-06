300 қойды екі жүк көлігімен Түркістанға алып кетпек болғандар ұсталды
Мал ұрлығы Байзақ ауданының Сарыбарақ ауылындағы шаруа қожалығында түнде болған. Қожайынның жоқтығын пайдаланған күдіктілер қойларды көршілес қараусыз қалған шаруа қожалығының аумағына айдап апарған. Кейін малды жүк көлігіне тиеп, күдіктілердің бірінің үйіне жеткізген.
Жәбірленушінің айтуынша, барлығы 300 бас мал ұрланған.
Жедел-іздестіру шаралары кезінде полицейлер оқиға орнындағы іздер мен жүк көліктерінің дөңгелек протекторларының таңбаларын зерттеген. Көлік пен күдіктілер анықталған соң, жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары арқылы ұрланған малды Түркістан облысына әкету әрекеті тоқтатылды.
Нәтижесінде тасжолда қой тиелген екі жүк көлігі тоқтатылды.
Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 188-1-бабы 4-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында ұрланған малдың басқа өңірге әкетілуіне тосқауыл қойылды.