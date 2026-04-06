#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Қызылордада қиыршық тас пен құмды заңсыз алып кетпек болғандар ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысында полицейлер жыл басынан жер қойнауын заңсыз пайдаланудың 3 дерегінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің мәліметінше, құқық бұзушылықтар облыстың барлық аудандарында, сондай-ақ облыс орталығы аумағында тіркелді. Атап айтқанда, құм, қиыршық тас, саз балшық және басқа да инертті материалдарды заңсыз өндіру және тасымалдау фактілеріне ерекше назар аударылды.

"Жүргізілген іс-шаралар барысында Қызылорда қаласының маңында қиыршық тас пен құмды заңсыз алып кетпек болған 2 жүк көлігі ұсталды",- делінген ақпаратта.

Аталған заң бұзушылықтар бойынша жиналған материалдар тиісті шаралар қабылдау үшін облыстық экология департаментіне және көліктік бақылау инспекциясына жолданды.

Полиция азаматтарды жер қойнауын заңсыз пайдалану, оның ішінде инертті материалдарды заңсыз өндіру және әкету фактілері туралы құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырады.

Бұған дейін ІІМ-нің жол қозғалысына қатысушыларға ескерту жасағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: