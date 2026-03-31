Қоғам

Алматыда есірткі сақтаған тұрғын ұсталды

Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында есірткі заттарын заңсыз сақтау дерегінің жолын кесті.

Анықталғандай, әйел адамның жанынан өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат табылып, тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, аталған зат – марихуана болып шықты.

Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, оған қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ түрі таңдалды. Қылмыстық іс материалдары сотқа жолданды.

Полиция есірткі құралдарының заңсыз айналымы жынысына, жасына және әлеуметтік мәртебесіне қарамастан қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын атап өтеді.

Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Батыржан Абдумасаровтың айтуынша, есірткі айналымына кез келген, тіпті бастапқыда елеусіз көрінетін қатысуының өзі ауыр құқықтық салдарға әкелуі мүмкін. Бұл салада заң талаптары аса қатаң.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция алматылық қарттарды интернет-алаяқтардан қорғады
15:17, Бүгін
Полиция алматылық қарттарды интернет-алаяқтардан қорғады
Ақтауда есірткі заттарының заңсыз айналымы әшкереленді
13:36, 03 ақпан 2026
Ақтауда есірткі заттарының заңсыз айналымы әшкереленді
Астанада марихуана таратумен айналысқан күдікті ұсталды
15:03, 22 желтоқсан 2025
Астанада марихуана таратумен айналысқан күдікті ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Бүгін
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
16:08, Бүгін
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
Арман Царукян был "шокирован" поражением экс-чемпиона UFC
15:57, Бүгін
Арман Царукян был "шокирован" поражением экс-чемпиона UFC
