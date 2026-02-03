#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Қоғам

Ақтауда есірткі заттарының заңсыз айналымы әшкереленді

29 қаңтарда шамамен сағат 22:00-де Ақтау қаласында жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері есірткі заттарын жасырын қойып кету тәсілімен заңсыз сақтау және тарату дерегін анықтап, жолын кесті., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 13:36 Сурет: ҚР ІІМ
29 қаңтарда шамамен сағат 22:00-де Ақтау қаласында жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері есірткі заттарын жасырын қойып кету тәсілімен заңсыз сақтау және тарату дерегін анықтап, жолын кесті.

Полиция бөлімшелерінің бірлескен іс-қимылы нәтижесінде қаланың шағын аудандарының бірінде есірткі заттарын таратты деген күдікпен екі азамат ұсталды.

Тыйым салынған заттардың алдын ала дайындалған жасырын орындарда сақталып, таратылғаны анықталды.

Оқиға орны мен уақытша жалға алынған тұрғын үйді қарау, сондай-ақ ұсталғандардың өз еркімен жасырылған орындарды көрсетуі барысында заңсыз айналымнан зип-пакеттерге салынып, изолентамен оралған, жасыл түсті, өзіне тән иісі бар, өсімдік тектес, есірткі затына ұқсас заттар тәркіленді.

Сонымен қатар, қылмыстық әрекеттерді үйлестіру үшін пайдаланылуы мүмкін ұялы телефондар алынды. Медициналық куәландыру нәтижесі бойынша ұсталғандардың есірткі заттарын тұтыну дерегі анықталған жоқ.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдіктілер қашықтан басқарылатын куратордың нұсқауымен мессенджерлердің бірі арқылы заңсыз қызметпен айналысқан.

Ұсталған тұлғалар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізіліп, тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес процессуалдық шешім қабылданады.

Полиция есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бағытындағы жүйелі жұмысты жалғастыруда және азаматтарды күмәнді деректер туралы "102" нөміріне хабарлауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
13:49, Бүгін
Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
Алматыда полицейлер синтетикалық есірткі тәркіледі
10:43, 22 желтоқсан 2025
Алматыда полицейлер синтетикалық есірткі тәркіледі
Таразда полицейлер есірткіні жасырын қойып кетушіні қолға түсірді
12:53, 17 желтоқсан 2025
Таразда полицейлер есірткіні жасырын қойып кетушіні қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: