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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды

Тоқаев Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 19:10 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Тоқаев Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 19:10

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 19:10

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Мирзиеевті елорда әуежайынан шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 19:10

Сурет: akorda.kz

Мирзиеев елімізге Ақаба процесі саммитіне қатысу үшін жұмыс сапарымен келген.

Ақаба процесі – Иордания Королі ІІ Абдалла бен әл-Хусейн 2015 жылы көтерген терроризмге және зорлықшыл экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық бастама.

Аталған алаңда қауіп-қатерлерге қатысты ортақ түсінікті қалыптастыру және нақты әрекет ету шараларын үйлестіру мақсатында мемлекеттер басшылары, арнайы қызметтердің, әскери ведомстволардың және халықаралық ұйымдардың жетекшілері бас қосады.

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Айдос Қали
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