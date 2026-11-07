Алматыда Меладзе концертіндегі жанжалға қатысқан әйелдер жазаланды
Полиция мәліметінше, жанжал концерт көрермендерінің арасында болған. Қауіпсіздік қызметкерлері әйелдерді концерт алаңынан шығарып жіберген. Соған қарамастан, концерт тоқтатылмай, қалыпты режимде жалғасты.
Тексеру нәтижесінде оқиғаға қатысқан үш әйел анықталды. Олардың екеуі Алматы облысының тұрғындары болып шықты. Сот әйелдердің бірін бес тәулікке қамауға алды. Екіншісіне қоғамдық орында мас күйінде жүргені үшін айыппұл салынды.
Тараз қаласының тұрғыны болып шыққан үшінші әйелге қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Материалдар сотқа жолданды.
Бұдан бөлек, полиция Instagram желісінде концерт тоқтатылды деген жалған ақпарат жарияланғанын анықтады. Аккаунт иесі табылып, оған айыппұл салынды.
Еске салайық, оқиға 4 қарашада Almaty Arena-да Валерий Меладзенің екінші концерті кезінде болған. Куәгерлердің айтуынша, фан-аймақтағы екі әйел басқа көрермендерді итеріп, сахнаға жақындауға тырысқан. Осы кезде төбелес басталып, әншінің назарына іліккен.
Меладзе өнер көрсетуін тоқтатып, көрермендердің әрекетіне байланысты концертті аяқтап кететінін ескерткен. Алайда жанкүйерлердің реакциясынан кейін әнші сахнада қалып, бағдарламасын жалғастырған.