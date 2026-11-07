#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Алматыда Меладзе концертіндегі жанжалға қатысқан әйелдер жазаланды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полиция Алматыда Валерий Меладзенің концерті кезінде болған жанжалға қатысушыларды анықтады. Әйелдердің бірі бес тәулікке қамалды, екіншісіне айыппұл салынды, ал үшіншісіне қатысты іс сотқа жолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция мәліметінше, жанжал концерт көрермендерінің арасында болған. Қауіпсіздік қызметкерлері әйелдерді концерт алаңынан шығарып жіберген. Соған қарамастан, концерт тоқтатылмай, қалыпты режимде жалғасты.

Тексеру нәтижесінде оқиғаға қатысқан үш әйел анықталды. Олардың екеуі Алматы облысының тұрғындары болып шықты. Сот әйелдердің бірін бес тәулікке қамауға алды. Екіншісіне қоғамдық орында мас күйінде жүргені үшін айыппұл салынды.

Тараз қаласының тұрғыны болып шыққан үшінші әйелге қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Материалдар сотқа жолданды.

Бұдан бөлек, полиция Instagram желісінде концерт тоқтатылды деген жалған ақпарат жарияланғанын анықтады. Аккаунт иесі табылып, оған айыппұл салынды.

Еске салайық, оқиға 4 қарашада Almaty Arena-да Валерий Меладзенің екінші концерті кезінде болған. Куәгерлердің айтуынша, фан-аймақтағы екі әйел басқа көрермендерді итеріп, сахнаға жақындауға тырысқан. Осы кезде төбелес басталып, әншінің назарына іліккен.

Меладзе өнер көрсетуін тоқтатып, көрермендердің әрекетіне байланысты концертті аяқтап кететінін ескерткен. Алайда жанкүйерлердің реакциясынан кейін әнші сахнада қалып, бағдарламасын жалғастырған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:33, 30 желтоқсан 2025
Әдепсіздігі үшін бес тәулікке қамалды: Алматыда туристпен жанжал шығарған жүргізуші жазаланды
Алматыда әлеуметтік желіде балағат сөз қолданған екі адам жазаланды
09:57, 01 қыркүйек 2026
Алматыда әлеуметтік желіде балағат сөз қолданған екі адам жазаланды
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
15:43, 04 шілде 2025
Банк қызметкері шет мемлекеттің азаматына оның жеке қатысуынсыз есепшот ашқаны үшін жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
10:45, Бүгін
"Если Рыбакина не сможет сыграть, её заменит Костюк": Yahoo Sports о здоровье казахстанки
Ислам Махачев
09:55, Бүгін
Емельяненко и Махачев стали официальными послами в мире по самбо
Ислам Махачев
09:17, Бүгін
"Я на финишной прямой": Махачев сделал заявление о завершении карьеры
Бексултан Макыш не отметился результативными действиями
07:53, Бүгін
"Виндзор" Бексултана Макыша одержал шестую победу подряд в OHL
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: