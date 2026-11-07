#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Астанаға келді

Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Астанаға келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 12:15 Сурет: akorda.kz
Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәртебелі мейманның құрметіне резиденция алдында еліміздің Әуе қорғанысы күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Тәжікстанның Мемлекеттік туларын желбіретіп ұшты.

Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Астанаға келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 12:15

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Президент оркестрі екі елдің әнұрандарын орындады.

Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Астанаға келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 12:15

Сурет: akorda.kz

Содан кейін президенттер келіссөз жүргізді.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Президент оркестрі екі елдің әнұрандарын орындады., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 12:15

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан президенті мен Иордания королі келіссөз жүргізгенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Эмомали Рахмонды Qoja Ahmet Yasaui орденімен марапаттады
13:42, Бүгін
Тоқаев Эмомали Рахмонды Qoja Ahmet Yasaui орденімен марапаттады
Эмомали Рахмон, Астана, ресми сапар, Тәжікстан, президент
19:49, 05 қараша 2026
Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді
Астанаға Эмомали Рахмон ұшып келді
11:21, 28 қараша 2024
Эмомали Рахмон Астанаға ұшып келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александра Трусова
15:39, Бүгін
Российская фигуристка Трусова стала второй на Гран-при в Китае
sportarena.kz
15:28, Бүгін
Украинец Амосов проведёт бой с Гэрри на декабрьском турнире в Эр-Рияде
Бектемир Меликузиев
14:40, Бүгін
Полное видео боя Меликузиева: нокаут во втором раунде против таджика Шарипова
Бейбарыс Аширбай
14:01, Бүгін
Жеребьёвка юношеской Олимпиады по боксу: с кем сразятся бойцы из Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: