Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Астанаға келді
Сурет: akorda.kz
Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәртебелі мейманның құрметіне резиденция алдында еліміздің Әуе қорғанысы күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Тәжікстанның Мемлекеттік туларын желбіретіп ұшты.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Президент оркестрі екі елдің әнұрандарын орындады.
Содан кейін президенттер келіссөз жүргізді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан президенті мен Иордания королі келіссөз жүргізгенін хабарлаған едік.
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