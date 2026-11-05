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Саясат

Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді

Эмомали Рахмон, Астана, ресми сапар, Тәжікстан, президент , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 19:49 Сурет: Ақорда
Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды елорда әуежайынан қарсы алды.

Әуежай, Астана, Тоқаев, Эмомали Рахмон, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 19:49

Сурет: Ақорда

Ол Қазақстан астанасына Ақаба процесінің саммитіне қатысу үшін келгені белгілі.

Ақаба процесінің саммиті Астанада 2026 жылғы 6 қарашада өтеді. Саммит талқысы тақырыптарының бірі – жасанды интеллектіні лаңкестік және экстремистік мақсатта пайдалануға қарсы тұру.

Аталған саммитке бірқатар мемлекеттердің басшылары қатысады деп күтіледі.

Бүгін, 5 қарашада Қазақстанға Иордания Хашимит Корольдігінің королі II Абдалла ибн әл-Хусейн ресми сапармен келді. Келіссөздер барысында король II Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевқа Ақаба процесі аясындағы кездесулердің жаңа раундын бірлесе ұйымдастырғаны үшін шынайы ризашылығын білдірді. Сондай-ақ бүгін кешке елордаға Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов та келіп жетті.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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