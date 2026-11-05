#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
452.91
509.43
5.53
Саясат

Түрікменстан президенті Астанаға ресми сапармен келді

Әуежай, Астана, Түрікменстан, президент, Сердар Бердімұхамедов , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 17:57 Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
2026 жылғы 5 қарашада кешке Астана әуежайына Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов мінген ұшақ келіп қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Қазақстан астанасына Ақаба процесінің саммитіне қатысу үшін келгені белгілі.

Сердар Бердімұхамедов, Астана, әуежай, Түрікменстан президенті , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 17:57

Сурет: Zakon.kz

Ақаба процесінің саммиті Астанада 2026 жылғы 6 қарашада өтеді. Саммит талқысы тақырыптарының бірі – жасанды интеллектіні лаңкестік және экстремистік мақсатта пайдалануға қарсы тұру.

Аталған саммитке бірқатар мемлекеттердің басшылары қатысады деп күтіледі.

Бүгін, 5 қарашада Қазақстанға Иордания Хашимит Корольдігінің королі II Абдалла ибн әл-Хусейн ресми сапармен келді. Келіссөздер барысында король II Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевқа Ақаба процесі аясындағы кездесулердің жаңа раундын бірлесе ұйымдастырғаны үшін шынайы ризашылығын білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Қазақстан, 6 қараша
18:30, Бүгін
"Күн суытып, қар жауады": Еліміз бойынша 6 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VI консультативтік кездесуіне қатысады.
10:11, 09 тамыз 2024
Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов Астанаға келді
Сердар Бердімұхамедов, Астана, Түрікменстан президенті, 24-25 қараша, мемлекеттік сапар
18:01, 21 қараша 2025
Түрікменстан президенті 24-25 қарашада Астанаға келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:36, Бүгін
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Елимая"
Фото: icehockey.kz
19:23, Бүгін
Сборная Казахстана (U20) уступила Беларуси (U20) на международном турнире в России
Фото: КФБ
18:57, Бүгін
Айбарулы нокаутировал Нурсеитова и пробился в финал чемпионата Казахстана по боксу
Фото: КФБ
18:42, Бүгін
Темирлан Мукатаев без проблем вышел в финал чемпионата Казахстана по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: