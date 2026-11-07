#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

ҚазҰУ журналистика факультетінің бірінші курс студенті қаза тапты

Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 15:59 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің студенттік қалашығында журналистика факультетінің бірінші курс студенті қаза тапты. Қайғылы оқиға 2026 жылғы 6 қараша кешке болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайы әзірше белгісіз. Қайғылы жағдай туралы Ulysmedia басылымы жазды.

Редакция дереккөзінің мәліметінше, қыз журналист болу және білім алу үшін Шымкенттен Алматыға барған. Оқиғадан кейін студенттік қалашық аумағында полиция қызметкерлері мен университет өкілдері байқалған. Редакцияның сұхбаттасушысы түнде жатақханада тұратын студенттерге бөлмелерінен шығуға және балконға баруға тыйым салынғанын айтты.

Алматы қаласының полиция департаменті Zakon.kz редакциясының сауалына жауап берді.

"Өлім фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды".

Сонымен қатар студенттер арасында оқиғаның түрлі нұсқалары талқыланып жатыр. Атап айтқанда, қыздың өзіне қол жұмсауы мүмкін екені туралы ақпарат тараған. Алайда әзірше бұл нұсқа ресми түрде расталған жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жедел жәрдем, Алматы, ҚазҰУ, ректорат, студент қыз, биіктен секіру
20:45, 30 шілде 2025
Алматыда ҚазҰУ-дың студенті биіктен секіріп, мерт болды
ҚазҰУ аумағындағы жасөспірімнің өлімі: сараптама қорытындылары
09:42, 24 шілде 2024
ҚазҰУ аумағындағы жасөспірімнің өлімі: сараптама қорытындысы
Алтын, сақина, жүзік, Алматы облысы, археологтар
21:05, 25 маусым 2025
Алматы облысында ҚазҰУ археологтары сақ дәуірінің алтын жүзігін тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
19:11, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, какие травмы получил в ходе боя с Джастином Гейджи
Фото: WTA
18:32, Бүгін
Елена Рыбакина пропустила медиадень перед Итоговым турниром WTA в США
Фото: UFC
18:09, Бүгін
Тренер Махачева высказался о возможном завершении карьеры Ислама
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
17:51, Бүгін
"Ордабасы" разгромил "Кайсар" и стал обладателем Кубка Казахстана по футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: