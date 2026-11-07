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Қоғам

Тоқаев пен Рахмон Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты

Тоқаев пен Рахмон Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 16:57 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан мен Тәжікстан президенттері Астана қаласындағы Анатолий Храпатый көшесінде орналасқан Тәжікстан елшілігі жаңа ғимаратының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.

Тәжікстан елшілігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 16:57

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон рәсімдік лентаны қиды.

Содан соң Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындады.

Мемлекеттер басшыларына Тәжікстан елшілігінің ғимараты туралы ақпарат беретін бейнеролик көрсетілді. Содан кейін олар дипломатиялық өкілдікті аралап көрді.

Тәжікстан елшілігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 16:57

Сурет: akorda.kz

Екі елдің көшбасшылары елшілік аумағына ағаш көшетін екті.

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Айдос Қали
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