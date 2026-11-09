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Қоғам

Жамбыл облысында жолдаудың негізгі бағыттары түсіндірілді

Жамбыл облысында жолдаудың негізгі бағыттары түсіндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:25 Сурет: Жетісу облыстық әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін Жамбыл облысында Мемлекет басшысының Жолдауында белгіленген міндеттерді түсіндіру мақсатында ақпараттық топ мүшелері Тараз қаласы, Байзақ және Жамбыл аудандарының тұрғындарымен, агроөнеркәсіптік кешен және білім беру салаларының өкілдерімен, жастармен және еңбек ұжымдарымен кездесті.

Ақпараттық топ құрамында Құрылтай депутаты Әбілхайыр Тамабек, Қазақстан Халық кеңесінің мүшелері Уалихан Болатбек пен Лугмар Буларов, сондай-ақ бейінді ведомстволардың, оның ішінде Су ресурстары және ирригация, Энергетика министрліктерінің вице-министрлері болды.

Кездесулер Тараз қаласындағы "Бақытты болашақ" оқушылар сарайында, М.Х. Дулати атындағы Тараз университетінде, "Анаға тағзым" орталығында, "Таразэнергоорталық" АҚ-да, Жамбыл жоғары политехникалық колледжінде және №67 мектепте, сондай-ақ Байзақ ауданының Көктал ауылында және Жамбыл ауданының Аса ауылында өтті. Жиындарда су тапшылығын азайту, ирригациялық жүйелерді жаңғырту, ауыл шаруашылығының әлеуетін арттыру, өндірісті дамыту және тұрғындарды толғандырған әлеуметтік-инфрақұрылымдық мәселелер талқыланды.

Жамбыл облысында жолдаудың негізгі бағыттары түсіндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:25

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

ҚР Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту және суармалы жерлерді сумен қамтамасыз етуді жақсарту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Оның айтуынша, жаңа Су кодексі қабылданып, су заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау күшейтілген. Қазіргі уақытта ирригациялық желілерді жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Бұл жүздеген мың гектар суармалы жерді сумен қамтамасыз етуді жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар су үнемдеу технологияларын қолдану ауқымы кеңейіп, соның нәтижесінде бір миллиард текше метрден астам су үнемделген.

Жамбыл облысында жолдаудың негізгі бағыттары түсіндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:25

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Құрылтай депутаты Әбілхайыр Тамабек су ресурстарын тиімді пайдалану мәселесінің Жамбыл облысы үшін айрықша маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, облыс аумағының үштен бір бөлігіндегі халық пен шаруашылық нысандары жер асты суларын пайдаланады. Алайда бұл қор шексіз емес. Сондықтан су тұтынуды бақылауды күшейтіп, әрбір су көзін ұтымды пайдалану қажет.

Сондай-ақ депутат Мемлекет басшысының Жолдауында Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесін құру жұмыстарын жедел аяқтау жөнінде тапсырма берілгенін атап өтті. Бұл жүйе су көлемін нақты есепке алуға, оны тиімді басқаруға және су тарату желілеріндегі шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Жамбыл облысында жолдаудың негізгі бағыттары түсіндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:25

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Кездесулер қорытындысында ақпараттық топ мүшелері Жолдауда белгіленген міндеттердің орындалуы нақты нәтижелермен өлшенуі керектігін атап өтіп, тұрғындар мен сала мамандары көтерген мәселелерді бірлесіп шешудің маңыздылығына назар аударды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
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