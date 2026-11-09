Қазақстанда 12 жыл бұрын жасалған миллион теңгелік ұрлық ашылды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақмола облысының полицейлері 12 жыл бұрын жасалған миллион теңгелік ұрлықтың бетін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.
9 қарашада облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, 2014 жылғы шілдеде Атбасар қаласында бейтаныс біреу жергілікті тұрғынның үйіне ашық тұрған желдеткіш терезе арқылы кіріп, 1 миллион теңгесін ұрлап кеткен.
"Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, жедел-іздестіру шаралары ұйымдастырылды. Алайда қылмысқа қатысы бар адамды бірден анықтау мүмкін болмады. Соған қарамастан, ұрлықты ашу жұмыстары тоқтаған жоқ. Полицейлер оқиғаның мән-жайын зерттеп, түрлі болжамдарды тексеруді жалғастырды", – деп хабарлады департамент.
Арада 12 жыл өткен соң, 2026 жылғы қазанда жедел уәкілдер күдіктінің жеке басын анықтады.
Ол Степногорск қаласының 35 жастағы тумасы болып шықты. Өз жауабында күдікті сол күні Атбасарда болғанын, ашық тұрған терезесі бар үйді байқап, ішке кіргенін және ақшаны ұрлағанын айтқан.
Қазір қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады.
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