Қазақстанда қазан айы әдеттегіден қалай ерекшеленді: синоптиктер қорытынды жасады
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы қазан айының қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтердің мәліметінше, биыл қазан айы Қазақстанның басым бөлігінде әдеттегіден жылы болды. Ел аумағының көп бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1-4°C жоғары тіркелді.
Тек Шығыс Қазақстан облысында, Абай облысының оңтүстігінде және оңтүстік-шығыстың жекелеген аудандарында ауа температурасы нормадан шамамен 2°C төмен болды.
Жауын-шашын мөлшері де өңірлерге қарай әртүрлі болды. Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын климаттық нормадан аз түсті.
"Алайда солтүстік, солтүстік-шығыс, шығыс, оңтүстік және орталық өңірлердің басым бөлігінде, сондай-ақ оңтүстік-шығыстың жекелеген аудандарында жауын-шашын мөлшері нормадан 1,3-2,2 есе көп болды, – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
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