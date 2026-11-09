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Қоғам

Қарағанды облысында ерлі-зайыптының жанжалы пышақ жарақатымен аяқталды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 18:44 Фото: zakon.kz
Қарағанды облысының Абай қаласында 28 жастағы әйел пышақ жарақатын алды. Қылмыс жасады деген күдікпен оның 34 жастағы күйеуі ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ekaraganda.kz басылымының Қарағанды облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап жазуынша, жедел жәрдем диспетчері оқиға туралы 6 қарашада хабарлаған. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Алдын ала мәлімет бойынша, ерлі-зайыптылар арасында жанжал шығып, оның барысында ер адам әйеліне пышақ сұққан. Зардап шеккен әйел ауруханаға жеткізілді.


"Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір тергеу жүріп жатыр", – деп хабарлады ведомство.
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Айдос Қали
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