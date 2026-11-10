#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Жол ережесін бұзғанын мақтан еткен алматылық өз өзін ұстап берді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 09:13 Фото: Zakon.kz
Заңды елемейтінін және жауапкершіліктен қорықпайтынын ашық көрсеткен алматылық әйелдің әрекеті өзіне қиындық туғызды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының полицейлері бұған дейін әлеуметтік желіде жол қозғалысы ережелерін ашық бұзып, өзіне ешқандай жаза қолданылмайтынын мәлімдеген әйелді анықтады. Жарияланған видеода әйелдің көлікті қауіпсіздік белдігін тақпай басқарғаны және белгіленген талаптарды орындаудан демонстративті түрде бас тартқаны көрінеді.

Алайда тексеру барысында оның бұдан да басқа заңбұзушылықтарға барғаны анықталды. Атап айтқанда, әйел сот шешімімен көлік құралын басқару құқығынан айырылғанына қарамастан, көлік тізгіндеген.

"Құқық бұзушыға қатысты бірнеше дерек бойынша әкімшілік іс қозғалды. Атап айтқанда, көлік құралын басқару құқығынан айырылғаннан кейін көлік жүргізу, қауіпсіздік белдігін пайдалану қағидаларын бұзу, сот шешімін орындамау және жалған ақпарат тарату фактілері тіркелді", – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаменті 2026 жылғы 9 қарашада.

Іс материалдары сотқа жолданды. Көлік арнайы айып тұрағына қойылды.

Сонымен қатар автомобильдің басқа әйелге тиесілі екені анықталды. Көлікті жүргізу құқығынан айырылған адамға бергені үшін оның иесі де жауапкершілікке тартылды.

Полиция қызметкерлері жүргізушілерге тағы бір жауапкершілік негізін еске салды. Қыс мезгілінде жазғы шиналарды пайдаланғаны үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабына сәйкес 21 625 теңгеден 86 500 теңгеге дейін айыппұл қарастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алғыс хат, Ерболат Досаев, 3-сынып оқушысы Дәулен Бауыржанұлы
21:43, 29 мамыр 2024
Тоғыз жасар алматылық өз басымен тапқан ақшасын су тасқынынан зардап шеккендерге аударған
Мыңдаған алматылықтар банкрот болғысы келді
15:50, 20 мамыр 2024
Мыңдаған алматылық өзін банкрот деп таныды
ҚТЖ, лауазымды тұлғалар, кәсіпкер, теміржол төсемі
21:48, 01 желтоқсан 2023
ҚТЖ-ның лауазымды тұлғалары кәсіпкерден өз қаражатына темір жол төсемін салуды талап еткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан на Кубке мира
09:17, Бүгін
Казахстан стал обладателем исторического "золота" Кубка мира по бочче в Бразилии
Казахстанка Наргис Магау прошла обучение на международном курсе УЕФА для женщин-арбитров
09:04, Бүгін
Казахстанка Наргис Магау прошла обучение на международном курсе УЕФА для женщин-арбитров
Александр Заруцкий радостный после матча
08:33, Бүгін
"Актобе" объявил о продлении контракта с вратарём сборной Казахстана Александром Заруцким
Андреева и Мартинес дурачатся на камеру
08:13, Бүгін
Андреева эмоционально высказалась о победе над Свитолиной на Итоговом турнире WTA в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: