#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Астанада автобус жолақысы қашан қымбаттайтыны белгілі болды

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астана әкімдігі қоғамдық көлікте жол жүру құнын көтерудің жоспарланған мерзімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада қоғамдық көлікте жол жүру құнын қолма-қол ақшасыз төлем жасаған жағдайда 150 теңгеге дейін көтеру 2026 жылғы желтоқсанның ортасынан бастап жоспарланып отыр. Бұл туралы 2026 жылғы 9 қарашада елорда әкімдігі хабарлады.

Қазір автобуста бір рет жүру құны – 110 теңге. Тасымалдаушылардың мәліметінше, 2014 жылдан бері тариф тек бір рет қайта қаралған. Ол кезде жолақы 90 теңге болған.

Жол жүру құнын көтеру қажеттілігі қоғамдық көлікті күтіп ұстауға жұмсалатын шығындардың артуымен түсіндіріледі. Атап айтқанда, дизель отынының бағасы литріне 107 теңгеден 329 теңгеге дейін қымбаттаған. Ал жүргізушілердің жалақысы 100-150 мың теңгеден 700 мың теңгеге және одан жоғары деңгейге өскен.

Бұдан бөлек, тасымалдаушылар қосалқы бөлшектер, шиналар, жөндеу жұмыстары мен жаңа автобустар сатып алуға кететін шығындардың да артқанын атап өтті.

Әкімдік кейбір азаматтар үшін қоғамдық көлікте тегін жүру құқығы сақталатынын еске салды. Бұл жеңілдік зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедектігі бар адамдарға және Астанада білім алатын 18 жасқа дейінгі балаларға қолданылады.

Бұған дейін Астанада қоғамдық көлікте жол жүрудің жаңа тарифтері бекітілгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматыда қоғамдық көлікте жолақы қымбаттады
11:11, 01 шілде 2024
Алматыда қоғамдық көліктің жолақысы көтеріледі
Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны
14:53, 05 қазан 2026
Астанада автобус жолақысы 150 теңге болып, қымбаттауы мүмкін
Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане
11:48, 15 қазан 2026
Астанада қоғамдық көлікте жол жүру ақысын көтеру туралы қаулы бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игроки &quot;Ордабасы&quot; с кубком в руках
12:51, Бүгін
"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в первом раунде Лиги чемпионов
Елена Рыбакина
12:47, Бүгін
"Пожалуйста, береги себя": фанаты о снятии Рыбакиной с Итогового турнира - Yahoo Sports
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Бүгін
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Бүгін
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: