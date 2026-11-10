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Қоғам

Жамбыл облысындағы мектеп оқушыларының "жүйесі": үш жасөспірімнің өліміне қатысты тергеу аяқталды

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 14:28 Фото: pexels
Жамбыл облысында Қордай ауданы Қаракемер ауылындағы оқушылар арасында бопсалау және үш кәмелетке толмаған баланы суицидке дейін жеткізу фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 10 қарашада облыстық прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді.

Сотқа дейінгі тергеу барысында ауыл мектептерінің оқушылары арасында "Жүйе" деп аталатын бейресми құрылымның болғаны анықталды. Оның өзіндік иерархиясы, мінез-құлық, бағыну және жаза қолдану ережелері болған.

"Жиналған дәлелдемелер бопсалау фактілері мен үш кәмелетке толмаған баланың қаза болуы арасында себеп-салдарлық байланыстың бар екенін көрсетеді", – деп айтты Жамбыл облысы прокуратурасының баспасөз қызметі

Нәтижесінде екі күдіктіге ҚР Қылмыстық кодексінің 194-бабы 2-бөлігінің 1), 2), 3) тармақтары (бопсалау) және 105-бабының 3-бөлігі (өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу) бойынша айып тағылды. Олар қамауға алынды.

Тағы бес күдіктінің әрекеті де ҚР Қылмыстық кодексінің 194-бабы 2-бөлігінің 1), 2), 3) тармақтары бойынша сараланды. Оларға қатысты бұлтартпау шарасының өзге түрлері қолданылды.

"Қазіргі уақытта аталған бейресми құрылымның қызметіне тосқауыл қойылды", – деп мәлімдеді Жамбыл облысы прокуратурасының баспасөз қызметі

Бұдан бөлек, прокурорлар құзыретті органдардың әрекеттеріне құқықтық баға беріп, құқық бұзушылықтардың жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстар енгізді. Қазір олар қаралып жатыр.

2026 жылғы 23 қазанда қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін Жамбыл облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.

"Айыпталушылардың кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен анықталады". Жамбыл облысы прокуратурасының баспасөз қызметі

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды.

Еске салайық, 2026 жылғы сәуірде Қаракемер ауылындағы қорадан тоғызыншы сыныпта оқитын екі жасөспірімнің мәйіті табылған болатын. Қаза тапқан балалар әртүрлі отбасынан шыққан.

Сол айда облыста кәмелетке толмаған баланы суицидке дейін жеткізгені үшін үш адам сотталып, жазаға тартылды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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