Атырау мен Алматы облысы ауыл балалары арасындағы жарыста көш бастады
Дода қорытындысында Атырау мен Алматы облыстары алтын жүлде саны бойынша көш бастады.
Жарыс қалай өтті?
Биыл үшінші рет ұйымдастырылған турнирде жас спортшылар бокс, еркін күрес, каратэ, баскетбол, волейбол, шахмат, үстел теннисі және шағын футболдан бақ сынады. Айта кетейік, шағын футбол жарыс бағдарламасына биыл алғаш рет енгізілді.
Турнирге еліміздің әр өңірінен іріктелген 1700 бала қатысты. Олар бес күн бойы өзара мықтыны анықтап, республикалық деңгейде тәжірибе жинақтады. Жарыстың ашылу салтанатына Туризм және спорт, Оқу-ағарту министрліктерінің өкілдері, қоғам қайраткерлері мен Олимпиада жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев қатысты.
Олимпиада жүлдегері жас спортшыларға сәттілік тілеп, үлкен жетістікке жету үшін талантпен қатар еңбек, тәртіп пен төзім қажет екенін айтты. Оның сөзінше, ауылдан шыққан балалардың да әлемдік аренада ел намысын қорғауға мүмкіндігі бар.
Медаль саны бойынша қай өңірлер үздік шықты?
Турнирде барлығы 107 медаль табысталды. Оның 30-ы – алтын, 30-ы – күміс, 47-сі – қола.
Алтын медаль саны бойынша Атырау мен Алматы облыстары бірінші орынға шықты. Екі өңірдің спортшылары бес-бестен алтын жүлде иеленді.
Маңғыстау облысы төрт алтын медальмен үздік үштікке енді. Жамбыл облысының қоржынында үш алтын, Ақмола облысында да үш алтын жүлде бар.
Ал жалпы медаль саны бойынша Түркістан облысының спортшылары алға шықты. Олар екі алтын, жеті күміс және жеті қола медаль жеңіп алып, барлығы 16 жүлдеге қол жеткізді.
Бір жеңіс тұтас ауылға мүмкіндік сыйлайды
Биылғы турнирдің ерекшелігі – жарыста үздік нәтиже көрсеткен балалардың туған ауылдарында да спорт инфрақұрылымы дамытылады. Halyk қайырымдылық қоры алдағы үш жылда еліміздің 10 ауылында заманауи спорт алаңдарын салуды жоспарлап отыр.
Алғашқы үш алаң биыл жеңімпаз атанған командалардың ауылдарында бой көтермек. Қалған жетеуінің құрылысы келесі кезеңдерде жүзеге асады. Мұнда баскетбол, волейбол, шағын футбол және дене шынықтырумен айналысуға арналған жағдай жасалады.
Жаңа нысандар тек жарыс жеңімпаздарына емес, сол ауылдағы барлық балаға қолжетімді болады.
400 ауылдан 1700 бала финалға жолдама алды
Жобаның биылғы маусымына еліміздің 17 өңіріндегі 400-ден астам ауылдан 12 мың бала қатысты. Олардың арасынан іріктелген 1700 спортшы республикалық финалда бақ сынады. Салыстыру үшін айтсақ, алғашқы маусымда финалға 1300 бала қатысқан.
Жоба аясында жас спортшылардың халықаралық жарыстардағы жетістіктері де артып келеді. 2025 жылы Сербияда өткен ISF U-15 Гимназиадасында қазақстандық қатысушылар үш алтын және бір қола медаль жеңіп алды.
Биыл Түркиядағы волейбол турнирінде Жансүгіров ауылының қыздары мен Өтеген батыр ауылының ұлдары чемпион атанды. Сондай-ақ қазақстандық жас спортшылар Ташкенттегі үстел теннисі жарысында күміс, Ақтаудағы каратэ бәсекесінде алтын, Ыстықкөлдегі баскетбол турнирінде қола жүлдеге ие болды.