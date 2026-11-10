#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
447.52
502.21
5.41
Қоғам

Павлодар тұрғыны бейтаныс адаммен ішімдік ішіп, ауруханадан есінен айырылып шыққан

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 21:13 Фото: pexels
Павлодарда ішімдік үстінде кездейсоқ танысқан екі адамның арасындағы жанжал төбелеске ұласып, соңы ауруханаға түсуімен аяқталған. Жаңа танысымен кездескеннен кейін ер адамның есте сақтау қабілеті нашарлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 10 қарашада "Ирбис ТВ" телеарнасының сайтында жазылғандай, сотта денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қаралған. Тергеу барысында бұған дейін бір-бірін танымайтын екі ер адамның бірге ішімдік ішкені анықталған.

Кейін белгілі болғандай, олардың бірінде шизофрения диагнозы болған. Ішімдік ішіп отырған кезде араларында жанжал туындап, ол қарсыласын алдымен жұдырықпен ұрған. Содан кейін ер адам құлаған кезде басынан бірнеше рет тепкен.

"Жәбірленушінің сотта берген жауабына қарағанда, айыпталушымен бірге ішімдік ішіп отырған кезде сөзге келіп қалған. Сол кезде айыпталушы оның басынан жұдырықпен ұрған. Салдарынан ол жерге құлаған. Артынша айыпталушы басынан бірнеше рет тепкен. Қолымен және аяғымен барлығы 3-4 рет соққы жасаған. Жәбірленуші есінен танып қалған. Ауруханадан шыққаннан кейін алған жарақатына байланысты есте сақтау қабілетінен айырылған. Қазір біртіндеп есіне түсіріп жатыр", – делінген Павлодар қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының қаулысында.

Іс материалдарын зерделеген сот айыпталушының кінәсі дәлелденгенін анықтады. Алайда оған үкім шығарудың орнына қаулы қабылдады.

Бұған айыпталушының диагнозы және қылмыс жасаған сәтте де, қазіргі уақытта да өз әрекетіне есеп бере алмайтыны себеп болған. Нәтижесінде оны психиатриялық ауруханаға мәжбүрлі емдеуге жіберу туралы шешім қабылданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
19:27, 09 шілде 2026
Алматыда ересек адам жасөспірімге күш көрсеткен: видео
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
09:38, 26 маусым 2026
Алматыда ер адам бірге ішімдік ішкен танысын пышақтап кетті
Павлодар тұрғыны адам өлтіріп, денесін көлге батырып жіберген
20:34, 11 шілде 2024
Павлодар тұрғыны адам өлтіріп, денесін көлге батырып жіберген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
21:13, Бүгін
Андрей Мартин официально покинул "Ордабасы"
Фото: UFC
20:43, Бүгін
"Одно из лучших и самых безопасных мест": Чимаев рассказал о получении паспорта ОАЭ
Фото: НОК РК
20:04, Бүгін
Сборная Казахстана сыграла ещё два матча в квалификации чемпионата мира по кёрлингу
Фото: НОК РК
19:29, Бүгін
Бейбарыс Аширбай одержал разгромную победу и вышел в полуфинал юношеской Олимпиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: