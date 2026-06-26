Алматыда ер адам бірге ішімдік ішкен танысын пышақтап кетті
Фото: pixabay
Алматының Бостандық ауданында бірге ішімдік ішкен екі ер адамның жанжалы пышақ жарақатымен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 25 маусым күні кешке Әуезов пен Ғабдуллин көшелерінің қиылысында болған.
Полицияның мәліметінше, алкогольдік ішімдік ішіп отырған екі ер адамның арасында жанжал туындаған. Сөзге келіспей қалған олардың бірі екіншісінің аяғына пышақ сұққан.
Зардап шеккен азамат ауруханаға жеткізілді. Күдікті ұсталып, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Айта кетейік, осы күні Алматының Алмалы ауданында полицейлер қауіпті жағдайда қалған қыз туралы хабарламаға жедел әрекет етіп, қайғылы жағдайдың алдын алған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript