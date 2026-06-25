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Қоғам

Алматыда ер адам танысының аяғына пышақ сұққан

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 18:10 Фото: unsplash
Алматыда бірге ішімдік ішкен таныстар арасындағы жанжал пышақтасуға ұласты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматының Бостандық ауданында бірге спирттік ішімдік ішкен екі азаматтың арасында жанжал шығып, оның соңы пышақ қолданумен аяқталды.

Полицияның мәліметінше, ер адамдар арасында туындаған сөз таласы барысында олардың бірі танысының аяғына пышақ жарақатын салған.

"Оқиға салдарынан зардап шеккен азамат ауруханаға жеткізілді. Ал күдікті жедел түрде ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді", – деп хабарлады Алматы полиция департаменті.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

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Айдос Қали
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