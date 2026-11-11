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Қоғам

Жылыну үшін пешке кірген: полицейлер 13 жастағы баланы үйіне аман жеткізді

Жылыну үшін пешке кірген: полицейлер 13 жастағы баланы үйіне аман жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 16:35 Сурет: YouTube/sqopd2123
Петропавлда полицейлер үйінен шығып, қайтып оралмаған 13 жастағы баланы сәндік пештің ішінен тапты. Жасөспірім жылыну үшін ішіне кіріп, ұйықтап қалғанын айтқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 11 қарашада Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"10 қараша күні сағат 17:30 шамасында Петропавлдағы "102" арнасына Жұмысшы кентінің тұрғыны хабарласып, 13 жастағы ұлының жоғалғанын айтқан. Бала таңертең үйінен шығып кеткен, өзімен бірге телефоны болмаған. Оны іздеуге патрульде жүрген полиция қызметкерлері дереу жұмылдырылды. Іздестіру жұмыстарына барлық қызмет, соның ішінде жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері де тартылды", – делінген хабарламада.

Жұмысшы кенті мен оның маңындағы жету қиын жерлерді тексеру үшін үш дрон ұшырылған. Осы уақытта жедел басқару орталығының инспекторлары бейнебақылау камераларының жазбаларын қарап шыққан.

Орталықта олармен бірге Петропавл қалалық полиция басқармасының Екінші полиция бөлімінің жедел уәкілі Төребек Қалелов те жұмыс істеген. Ол камера жазбасынан баланы байқап, оның жүрген бағытын бақылау арқылы кент шетіндегі Зайцев көшесіне барғанын анықтаған.

"Сағат 18:30 шамасында жасөспірім үйлердің бірінің жанына орнатылған сәндік пештің ішіне кірген. Кейін полицейлерге жылынбақ болып, сол жерде ұйықтап қалғанын түсіндірді. Тәртіп сақшылары оны пештің ішінен тауып, үйіне аман-есен жеткізді. Ата-анасы полицейлерге шын жүректен алғыс білдірді", – деп хабарлады ведомство.

Полицияның мәліметінше, жасөспірім бұған дейін үйінен кетіп қалмаған. Енді ювеналдық полиция қызметкерлері оның бұл әрекетінің себебін анықтайды.

Қазіргі уақытта баламен және оның ата-анасымен профилактикалық әңгімелесу жүргізілген.

Бұған дейін, 2026 жылғы 30 қазанда, Қонаевтан Алматыға көзілдірік алуға барып, жоғалып кеткен оқушыны іздестіру кезінде оның ізі 2500 метр биіктіктегі лашыққа апарғаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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