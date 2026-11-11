"Қар жауып, көктайғақ болады". Еліміз бойынша 12 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алдыдағы бейсенбіде, 2026 жылғы 12 қарашада Қазақстанның барлық дерлік аумағында жаңбыр мен қар жауатыны, кей жерлерде қатты жауын-шашын түсетіні, сондай-ақ тұман, көктайғақ болатыны да болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі хабарлайды:
"Атмосфералық фронталды бөліктердің әсерінен Қазақстанның барлық дерлік аумағында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, ал оңтүстік-шығыста қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Республика бойынша белең алатын табиғи құбылысқа тұманның түсуі, көктайғақтың болуы жатқызылады, ал батыс, оңтүстік, шығыс өңірлерде желдің екпіні күшейеді деп болжанады".
Сонымен қатар, ауа райы болжамына сәйкес, еліміздің үш өңірінде әлі де өрт қаупі жоғары:
- Қызылорда облысының оңтүстік-батысында, солтүстігінде,
- Алматы облысының солтүстігінде, шығысында,
- Жетісу облысының оңтүстік-шығысында.
Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша 12, 13 және 14 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.
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