Осы жылы туғандардың қарашада бағы жанады
Астролог Витольд Бартеневтің болжамынша, 15 қарашадан кейін туған жылдарына қарай төрт топтағы адамдардың алдында жаңа мүмкіндіктер ашылуы ықтимал. Оның айтуынша, көптен бері белгілі бір мақсатқа ұмтылып жүрген жандар үшін жағдай оңынан өзгеруі мүмкін, деп жазады "Петербург2".
1974 және 1986 жылдары туғандар
Бұл жылдары дүниеге келген адамдарды жұмыс пен үй шаруасында біршама тыныш кезең күтіп тұр. Күтпеген қаржылық түсім, бұрын берген қарызын қайтарып алу немесе ірі сауда кезінде тиімді ұсынысқа тап болуы мүмкін.
Астролог маңызды әңгімелерді кейінге қалдырмай, жыл соңына дейінгі үш негізгі мақсатын айқындап, оған жету жолын шағын қадамдарға бөлуді ұсынады.
1981 және 1993 жылдары туғандар
Бұл жылдары туған адамдардың жеке өмірінде оң өзгерістер болуы мүмкін. Бойдақтар өзара сенім тез қалыптасатын адаммен танысуы ықтимал. Ал қарым-қатынаста жүргендер қыс мезгіліне арналған ортақ жоспарларын оңайырақ келісіп алады.
Сонымен қатар астролог түйсігіне құлақ асып, тосын ұсыныстардан бірден бас тартпауға кеңес береді. 15 қарашадан кейінгі кездейсоқ кездесу немесе жоспардан тыс сапардың өзі жаңа мүмкіндіктерге жол ашуы мүмкін.