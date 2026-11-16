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Қоғам

Таразда 102 нөміріне хабарласып, полиция қызметкерін балағаттаған ер адам жазаланды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 17:10 Фото: Zakon.kz
Тараз қаласының тұрғыны полицияға 102 нөмірі арқылы хабарласып, желінің ар жағындағы қызметкерді балағаттаған,

Жамбыл облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, ер адам кезекші бөлімге хабарласқан. Алайда ол мәселені сабырмен түсіндірудің орнына агрессия танытып, Жедел басқару орталығының инспекторына тіл тигізген.

"Полиция қызметкері бірнеше рет тәртіп сақтап, әдепті сөйлеу қажеттігін ескерткеніне қарамастан, азамат дөрекі сөйлесуін тоқтатпаған. Ол инспекторды балағаттап, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтірген", – деп хабарлады полиция департаменті.

Билік өкілін қорлау фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Сот үкімімен ер адам кінәлі деп танылып, жергілікті атқарушы органдар ұйымдастыратын 40 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасына кесілді.

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Айдос Қали
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