17 қарашада Қазақстанның қай өңірлерінде жаңбыр, қар жауып, көктайғақ болады
Фото: unsplash
2026 жылғы 17 қараша, сейсенбіде Қазақстанның батысында, солтүстік-батысында және оңтүстігінде жаңбыр мен қар жауады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтердің мәліметінше, елдің қалған бөлігінде жауын-шашын болмайды.
Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді.
"Батыс, солтүстік және солтүстік-батыс өңірлерде көктайғақ болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Бұдан бөлек, Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстігінде, Алматы облысының солтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстік-шығысында өрт шығу қаупі жоғары болады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript