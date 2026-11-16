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Қоғам

17 қарашада Қазақстанның қай өңірлерінде жаңбыр, қар жауып, көктайғақ болады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 18:23 Фото: unsplash
2026 жылғы 17 қараша, сейсенбіде Қазақстанның батысында, солтүстік-батысында және оңтүстігінде жаңбыр мен қар жауады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтердің мәліметінше, елдің қалған бөлігінде жауын-шашын болмайды.

Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді.

"Батыс, солтүстік және солтүстік-батыс өңірлерде көктайғақ болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұдан бөлек, Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстігінде, Алматы облысының солтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстік-шығысында өрт шығу қаупі жоғары болады.

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Айдос Қали
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