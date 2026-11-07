Қазгидромет 8 қарашада жауын-шашын мен көктайғақ болатынын ескертті
Жексенбіде елдің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Ал батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде қатты жаңбыр мен қар жауады.
Еліміздің оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыс, солтүстік және шығыс өңірлерде көктайғақ болады.
Атырау облысының солтүстік-батысында, Алматы облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.
Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысында және Жетісу облысының шығысында өрт қаупі өте жоғары болады.