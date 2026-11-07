#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Қазгидромет 8 қарашада жауын-шашын мен көктайғақ болатынын ескертті

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
8 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Елдің батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде жауын-шашын мол түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жексенбіде елдің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Ал батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде қатты жаңбыр мен қар жауады.

Еліміздің оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыс, солтүстік және шығыс өңірлерде көктайғақ болады.

Атырау облысының солтүстік-батысында, Алматы облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.

Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысында және Жетісу облысының шығысында өрт қаупі өте жоғары болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман
17:53, Бүгін
Қазақстанның бірнеше өңірінде жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болады
Снег, голуби, голубь, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
17:33, 03 қараша 2026
Қазақстанда 4 қарашада ауа райы қандай болады
Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
09:54, 17 қазан 2025
Синоптиктер Қазақстанда қараша мен қыстың үш айында ауа райының қалай құбылатынын айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
19:11, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, какие травмы получил в ходе боя с Джастином Гейджи
Фото: WTA
18:32, Бүгін
Елена Рыбакина пропустила медиадень перед Итоговым турниром WTA в США
Фото: UFC
18:09, Бүгін
Тренер Махачева высказался о возможном завершении карьеры Ислама
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
17:51, Бүгін
"Ордабасы" разгромил "Кайсар" и стал обладателем Кубка Казахстана по футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: