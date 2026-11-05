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Қоғам

Қазақстанның бес облысында қар мен жаңбыр аралас жауын-шашын жауады

Қазақстанның бес облысында қар мен жаңбыр аралас жауын-шашын жауады , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 09:12 Сурет: Telegram/qazavtojol
2026 жылғы 5 қарашада Қазақстанның бес облысында қар жауып, жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіледі. Осыған байланысты "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ жүргізушілерге ескерту жасап, жолда сақ болуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейсенбіге арналған болжамға сәйкес, мына облыстарда қар және жаңбыр аралас жауын-шашын болады:

  • Алматы облысында;
  • Батыс Қазақстан облысында;
  • Шығыс Қазақстан облысында;
  • Абай облысында;
  • Жетісу облысында.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде көрініс қашықтығы нашарлап, жол жамылғысы тайғақ болуы мүмкін", – деп ескертті мамандар.

Осыған байланысты жүргізушілерге:

  • ауа райы жағдайын ескеру;
  • қауіпсіз арақашықтықты сақтау;
  • жолдың жағдайына қарай жылдамдықты таңдау;
  • күрт маневр жасамау ұсынылады.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы 1403 нөмірі арқылы алуға болады", – деп хабарлады "ҚазАвтоЖол".

Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 5 қарашада Қазақстанның бірқатар өңірінде қатты жаңбыр мен үсік болатынын хабарлаған еді. Осыған байланысты синоптиктер бейсенбі күні елдің бірнеше өңірінде дауылды ескерту жариялады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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