Қар аралас жаңбыр мен қар: 14 қазанға арналған жолдағы ауа райы болжамы жарияланды
Сурет: Telegram/qazavtojol
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 14 қазанға арналған жолдағы ауа райы болжамын ұсынып, жүргізушілерге ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Берілген мәліметке сәйкес, сәрсенбі күні Шығыс Қазақстан облысында қар аралас жаңбыр мен қар жауады.
Сондай-ақ республикалық маңызы бар автожолдардың кейбір учаскелерінде жолдың көрінуі нашарлап, жол жабыны тайғақ болуы мүмкін.
"Жүргізушілерге ауа райы жағдайын ескеруді, қауіпсіз арақашықтықты сақтауды, жылдамдықты жолдың жағдайына қарай таңдауды және шұғыл маневр жасамауды ұсынамыз", – делінген "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Республикалық маңызы бар автожолдардың жағдайы туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 нөмірі арқылы білуге болады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 14 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынған еді. Синоптиктердің мәліметінше, Қазақстанда қар мен жаңбыр жауып, тұман түседі және шаңды дауыл соғады.
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