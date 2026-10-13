Қар, жаңбыр, тұман және шаңды дауыл: 14 қазанға арналған ауа райы болжамы
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы сәрсенбіге, 2026 жылғы 14 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға сәйкес, Қазақстанда қар жауып, жаңбыр жауады, тұман түсіп, шаңды дауыл соғуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, антициклон сілемінің әсерінен еліміздің солтүстік-батысында, оңтүстігінде және орталығында ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
"Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, ал батыста шаңды дауыл соғуы мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар Қазақстанның бірқатар өңірінде өрт шығу қаупі сақталады:
Өрт шығу қаупі жоғары – Атырау облысында, Маңғыстау облысының орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде және шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Жетісу облысының шығысында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде;
Төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында, Атырау облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, Ұлытау облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында.
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