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Қоғам

Қазақстанда 4 қарашада ауа райы қандай болады

Снег, голуби, голубь, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 4 қараша, сәрсенбіде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, күн жылы болады. Тек елдің батысында, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жауын-шашын жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста түнде жаңбыр мен қар, күндіз жаңбыр жауады. Таулы аймақтарда нөсер жаңбыр болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының шығысында, оның ішінде таулы аудандарда түнде қар жауып, көктайғақ болуы мүмкін.

Бұдан бөлек, республика аумағының кей жерлерінде түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыс пен оңтүстік-батыста жел күшейеді.

"Жетісу облысында, Алматы және Қызылорда облыстарының солтүстігінде 2-7 градусқа дейін үсік жүреді", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
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Айдос Қали
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