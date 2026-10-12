Жылы болады, бірақ жаңбыр мен қар жауады: 13 қазандағы ауа райы болжамы
Фото: unsplash
2026 жылғы 13 қазан, сейсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде күн жылы әрі жауын-шашынсыз болады. Бұл туралы "Қазгидромет" синоптиктері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, кең ауқымды антициклонның әсерінен еліміздің барлық дерлік аумағында жауын-шашын болмайды.
Тек оңтүстік және шығыс өңірлерде атмосфералық фронттардың ықпалымен жаңбыр мен қар жауады деп болжанып отыр.
Сондай-ақ бірқатар өңірде жел күшейеді.
Елдің солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында тұман түссе, батыста шаңды дауыл болуы мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript