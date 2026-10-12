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Қоғам

Жылы болады, бірақ жаңбыр мен қар жауады: 13 қазандағы ауа райы болжамы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 17:40 Фото: unsplash
2026 жылғы 13 қазан, сейсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде күн жылы әрі жауын-шашынсыз болады. Бұл туралы "Қазгидромет" синоптиктері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, кең ауқымды антициклонның әсерінен еліміздің барлық дерлік аумағында жауын-шашын болмайды.

Тек оңтүстік және шығыс өңірлерде атмосфералық фронттардың ықпалымен жаңбыр мен қар жауады деп болжанып отыр.

Сондай-ақ бірқатар өңірде жел күшейеді.

Елдің солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында тұман түссе, батыста шаңды дауыл болуы мүмкін.

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Айдос Қали
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