Атырау тұрғыны смарт-сағат үшін жанжал шығарып, үш жылға сотталды
Құқық бұзушы есірткіге мас күйде көлік жүргізгені үшін әкімшілік қамауға алынған. Кейін камераласымен төбелескені үшін оған тағы 15 тәулік қамау жазасы тағайындалған. Бұл туралы "Ақ Жайық" газеті жазды.
Смарт-сағатының кепіл мерзімін ұзарту уақыты келгенде, қамаудағы азамат ұялы телефон сұраған.
Оның айтуынша, арнайы қабылдау орны бастығының орынбасары телефонды пайдалануға рұқсат берген. Алайда кезекші инспектор Ғалымжан Нұрмұхамбетов мекеме ережелеріне сілтеме жасап, өтінішін орындамаған.
Көп ұзамай екеуінің арасында төбелес болған. Полицей ер адамның өзіне екі рет соққы жасағанын айтса, сотталушы жанжалды инспектор бастағанын мәлімдеген. Камераластары да полиция қызметкері күш қолданғанын айтқан. Алайда сот олардың сөзін нанымды дәлел деп таппады. Сараптама жанжалға қатысқан екі адамның да денесінен жарақат іздерін анықтаған.
Нәтижесінде сот сотталушының полицей тарапынан күш қолданылғаны туралы уәждерін қабылдамай, оны үш жылға бас бостандығынан айырды.