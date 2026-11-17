Алматыда балаға қатысты қылмыс жасады деген күдікті өзіне қол салмақ болды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда қыз балаға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасады деген күдікпен ер адам ұсталды. Ол ұсталғаннан кейін өзіне қол жұмсауға әрекеттенген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 17 қарашада қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі Алатау ауданының полициясына жергілікті тұрғындар арызданғанын хабарлады.
Олардың сөзінше, аз таныс ер адам қыздарына қатысты жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыс жасаған болуы мүмкін.
"Оқиға туралы хабарға "Буран-127" патрульдік экипажы жедел әрекет етті. Оқиғаға қатысы бар деген күдікпен ер адам ұсталды. Ұсталғаннан кейін оған медициналық көмек қажет болды. Ол өзіне қол салуға әрекеттеніп, дене жарақатын салған. Оқиға орнына жедел жәрдем шақырылып, ер адамға қажетті медициналық көмек көрсетілді", – деп хабарлады полиция департаменті.
Қазір осы дерек бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
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