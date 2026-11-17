Қостанай облысында жерасты суын рұқсатсыз пайдаланған шаруашылықтар жауапқа тартылды
Сурет: pixabay
Қостанай облысының Қамысты ауданында бірнеше шаруашылық субъектісі жерасты суын арнайы рұқсатсыз алған. Прокуратура заң бұзушылықты анықтап, кінәлілерді әкімшілік жауаптылыққа тартты, деп хабарлайды Zakon.kz. kz
Аудан прокуратурасы Алтынсарин және Қарабатыр ауылдарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жерасты суын алу кезінде табиғат қорғау заңнамасы талаптарының сақталмағанын анықтады.
Атап айтқанда, шаруашылық субъектілері Гагарин және Ақсу аумақтарында арнайы су пайдалану рұқсатынсыз жерасты суын алған.
Прокуратураның қадағалау актілерінен кейін кінәлі тұлғалар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 141-бабының 2-бөлігі бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылды.
Қазір шаруашылық субъектілері қажетті рұқсат құжаттарын рәсімдеу шараларын қолға алған. Су ресурстарын пайдалану саласындағы заңдылықтың сақталуын бақылау жалғасады.
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