Алматы әуежайына Австралиядан ерекше жүк келіп жетті
Сурет: Instagram/almatyinternationalairport
Алматы халықаралық әуежайына ерекше жүк келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 18 қарашада әуежай баспасөз қызметі хабарлағандай, жақында жүк терминалы Австралиядан жеткізілген дорпер тұқымды 558 қойды қабылдаған.
"Жануарларды тасымалдау мұқият дайындықты талап етеді. Ветеринариялық-санитариялық талаптарды сақтаумен қатар, тасымалдау контейнерлеріндегі температураны, желдету жүйесін және жануарларға арналған кеңістікті де ескеру маңызды. Мұндай рейстердің артында мұқият жоспарланған логистика мен ALA түрлі қызмет мамандарының үйлесімді жұмысы тұр", - дейді әуежайдағылар.
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