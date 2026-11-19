Қарағанды хайуанаттар бағында жаңа ерекше құс пайда болды
КТК телеарнасының мәліметінше, бірқазанның оқиғасы қазан айының ортасында басталған. Сол кезде Сәтбаев қаласының көшелерінен қорқып, әлсіреп қалған құс байқалған. Болжам бойынша, балапан ата-анасымен бірге оңтүстікке қоныс аудару кезінде электр желісіне соғылып, тоққа түскен болуы мүмкін.
Құсты аман алып қалу үшін еріктілер оны экологиялық орталыққа жеткізіп, Сабыржан деп атаған. Кейін бірқазанды Қарағанды хайуанаттар бағына жіберген. Шамамен 600 шақырымдық жолды құс жақсы өткерген.
Мамандар тексеру кезінде оның қанатының қатты зақымданғанын анықтады. Енді Сабыржан жабайы табиғатта өздігінен тіршілік ете алмайтын басқа құстармен бірге хайуанаттар бағында өмір сүреді.
Айта кетейік, бірқазанды күніне екі рет тамақтандырады. Оның ас мәзіріне минтай, мөңке және табан балығы кіреді.
Бұған дейін Қазақстанда елді мекен маңынан қанаты сынған Қызыл кітапқа енген сирек құс табылғаны хабарланған болатын.