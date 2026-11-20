Тартылған еттің ішінен бөгде зат шықты: қазақстандық әйел жарақат алды
Әйелдің айтуынша, сатып алған фарштың ішінен бөгде қатты әрі өткір сүйек сынықтары табылған. Өнімнің консистенциясы да оның сапасы мен қауіпсіздігіне күмән тудырған. Сонымен қатар қазақстандық әйел осы өнімді тұтыну салдарынан жарақат алғанын мәлімдеді.
Ол шағымын Ақмола облысы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне жолдаған.
"Өтініш беруші сатушының фаршты өз бетінше дайындайтынын да көрсетіп, оның әрекетіне қолданыстағы заңнама аясында құқықтық баға беруді сұраған. Өтінішті қарау нәтижесінде мәселе шешілді. Өтініш беруші мәселенің толық реттелгенін хабарлады", – деп мәлімдеді ведомство 2026 жылғы 19 қарашада.
Департамент өкілдері әрбір тұтынушы сатып алған тауардан кемшілік анықтаса немесе оның қауіпсіздігіне күмәнданса, уәкілетті органдарға жүгінуге құқылы екенін атап өтті.
Сондай-ақ қазақстандықтарға тауардан ақау анықталған жағдайда кассалық чекті, өнімнің фотосуреттерін және басқа да дәлелдерді сақтап қою ұсынылады. Бұл материалдар өтінішті қарау және оқиғаның мән-жайын бағалау кезінде көмектеседі.
Айта кетейік, тағамға қосылатын қоспаларға да назар аударған жөн. Бұған дейін тамақтану жөніндегі сарапшы танымал өнеркәсіптік тұздықтардың пайдалы тағамдарды жасырын қант пен май қоспаларына толы зиянды өнімге қалай айналдыратынын түсіндірген еді.