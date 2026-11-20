Президент Оман Сұлтанын елдің Ұлттық күнімен құттықтады
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Хайсам бен Тариқ Әл Саидті Сұлтандықтың Ұлттық күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Президенті Оман Сұлтанының жуырда елімізге жасаған тарихи сапарын ықыласпен еске алып, оның нәтижелері екіжақты стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға септігін тигізетінін атап өтті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Хайсам бен Тариқ Әл Саидтің жауапты саяси қызметіне табыс, ал бауырлас Оман халқына құт-береке тіледі.
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