Тоқаев Оман Сұлтанын шығарып салды
Сурет: akorda.kz
Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидтың Қазақстанға мемлекеттік сапары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 6 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапары аяқталған Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты елорда әуежайынан шығарып салды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ-оман бизнес форумында сөз сөйлегенін хабарлағанбыз.
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