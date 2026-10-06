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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын ресми қарсы алды

Тоқаев Оман Сұлтанын ресми қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:11 Сурет: akorda.kz
Тәуелсіздік сарайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сай, салтанатты рәсім барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хайсам бен Тариқ Әл Саид бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт бергеннен кейін Президент оркестрі Қазақстан мен Оманның мемлекеттік әнұрандарын орындады.

Ресми қарсы алу рәсімінен соң мемлекет басшыларының келіссөзі басталды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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