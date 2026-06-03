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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Кипр президентін қалай қарсы алды

Астанада Кипр президентін қарсы алу рәсімі өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 11:59 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 3 маусымда Тәуелсіздік сарайында елімізге ресми сапармен келген Кипр Республикасының президентін ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Іс-шара аясында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никос Христодулидис бір біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды".

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Қазақстан мен Кипрдің әнұрандары шырқалды.

Бұған дейін жазғанымыздай, 3 маусым күні өтетін келіссөздер барысында президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беретін екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды. Сондай-ақ бірқатар құжатқа қол қою жоспарланған.

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