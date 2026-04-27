Тоқаев Ақордада Израиль президентін салтанатты түрде қарсы алды
Бүгін, 2026 жылғы 27 сәуірде Ақордада елімізге ресми сапармен келген Израиль президенті Ицхак Герцогты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпаратқа сүйенсек, алдымен президенттер бір біріне делегация мүшелерін таныстырды.
Осыдан кейін Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің әнұрандары орындалды.
