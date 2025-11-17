#Халық заңгері
Саясат

Ақордада Эстония президентін салтанатты түрде қарсы алды

Ақордада Эстония Президентін салтанатты қарсы алу рәсімі өтті Тараптар бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы мемлекеттер басшыларына рапорт берді. Бұдан кейін екі елдің әнұрандары шырқалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 16:45 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылғы 17 қарашада, Ақордада Эстония президентін қарсы алу салтанатты рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорда баспасөз қызметінің мәліметінше, тараптар ресми делегация мүшелерін бір-бірімен таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Құрмет қарауылы ротасының бастығы мемлекеттер басшыларына рапорт берді.

Сурет: akorda.kz

Бұдан кейін екі елдің әнұрандары шырқалды.

Сурет: akorda.kz

