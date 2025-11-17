Ақордада Эстония президентін салтанатты түрде қарсы алды
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылғы 17 қарашада, Ақордада Эстония президентін қарсы алу салтанатты рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Акорда баспасөз қызметінің мәліметінше, тараптар ресми делегация мүшелерін бір-бірімен таныстырды.
Сурет: akorda.kz
Құрмет қарауылы ротасының бастығы мемлекеттер басшыларына рапорт берді.
Сурет: akorda.kz
Бұдан кейін екі елдің әнұрандары шырқалды.
Сурет: akorda.kz
