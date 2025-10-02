#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Саясат

Ақордада Мажарстан президентін салтанатты түрде қарсы алды

Тоқаев Венгрия президентін салтанатты түрде қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 16:51 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мажарстан президентін салтанатты түрде Ақорда резиденциясында қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпаратты 2025 жылдың 2 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

Ресми хабарламаға сүйенсек "Ақорда" резиденциясында елімізге ресми сапармен келген Мажарстан Президентін салтанатты қарсы алу рәсімі өтті.


Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тамаш Шуйок бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды.

Бұған дейін хабарланғандай, Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен Digital Bridge 2025 халықаралық форумында сөз сөйлеп, жасанды интеллект тек бейбіт мақсатта қолданылуы тиіс екенін атап өтті және оның қазақстандықтардың өмірінің барлық саласына енгізілуі туралы пікір білдірді.

Кейінірек Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар кездесулер өткізді, соның ішінде Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровпен жүздесті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Тамаш Шуйок келіссөз жүргізді
17:13, Бүгін
Тоқаев пен Тамаш Шуйок келіссөз жүргізді
БҚО-да облыстық мектеп-лицейдің ғимараты ашылды
16:45, Бүгін
БҚО-да облыстық мектеп-лицейдің ғимараты ашылды
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
16:40, Бүгін
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: