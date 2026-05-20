Ақордада Кения президентін салтанатты түрде қарсы алды
Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 20 мамырда Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында Кения президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шара барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто бір біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды.
