Павлодар облысында мотоциклші тасжолдағы алты бейнекамераны бүлдірді
Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысында Омбы – Майқапшағай тасжолындағы жол қозғалысы ережелерінің бұзылғанын тіркейтін алты камераны бүлдірген 31 жастағы ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, мотоциклші жол үстіндегі арка тәрізді құрылымға жақындап, алты камераның корпусын қасақана зақымдаған. Оның әрекеті бейнежазбаға түсіп қалған. Алайда жабдық штаттық режимде жұмысын жалғастырған.
Полицейлер күдіктінің жеке басын анықтады. Ол көршілес елді мекеннің 31 жастағы тұрғыны болып шықты.
Ер адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Құқық қорғау органдары келтірілген шығын көлемін анықтап жатыр.
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