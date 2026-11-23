Алматы метросындағы өлімге қатысты сот: машинист марқұмның денесін өзі алып шыққанын айтты
Фото: unsplash
2026 жылғы 23 қарашада Алматыда метро станциясында 26 жастағы зағип жолаушы Қанат Батқалқазының қаза табуына қатысты іс бойынша куәгерлерден жауап алу жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сот отырысында 2024 жылғы 10 желтоқсанда "Абай" станциясының бастығы қызметін атқарған, қазіргі уақытта "Алмалы" станциясын басқаратын Бағлан Шәкіржанов куәгер ретінде жауап берді.
"2024 жылғы 10 желтоқсанда әдеттегідей жұмысқа келіп, станцияны аралап шықтым. Барлық қызметкердің орнында екеніне көз жеткіздім. Сағат 15:30-ға жақын маған телефон соғып, платформаға келуімді сұрады. Барған кезде жолаушылардың пойызды итеріп жатқанын көрдім. Марқұмның пойыз астында қысылып қалғанын байқадым. Оны алып шыққаннан кейін бірден медицина қызметкерлері мен полиция шақырылды", – деді ол.
Сондай-ақ куәгер дабыл батырмасының не себепті істемегені және кассирдің бақылаушыны не үшін алмастырғаны туралы сұрақтарға жауап берді.
"Бейнекамералардан айыпталушының өткізу бекетінің жанындағы орында тұрғанын көрдім. Ал құжат бойынша оның қандай қызмет атқаратыны менің міндетіме кірмейді. Олардың өз қызмет басшылары бар. Менің қарамағымда нұсқаулықтан өтетін сегіз қызметкер бар. Ал касса мен турникет менің міндетіме жатпайды. Егер жабдық істемей қалса, әр учаскеде жауапты қызметкерлер бар, олар диспетчерлерге хабар береді. Ақау болса, ол журналға тіркеледі. Жедел диспетчерлік байланыс жүйесінің істемегені туралы бізге ешқандай хабарлама түскен жоқ. Журналдарда да мұндай мәлімет жоқ. Қызметкерлер жетіспегендіктен, қажет болған жағдайда олардың бірін-бірі алмастыратынын білетінмін. Мен үшін ең бастысы – қызметкерлердің өз орындарында болуы. Қайғылы оқиғадан кейін қызметтік тексеріс жүргізіліп, сол кезде бізді қызметтен шеттетті. Алайда бір айдан кейін мені қайта жұмысқа алды", – деді Бағлан Шәкіржанов.
Келесі куәгер Нұржан Марқабаев қайғылы оқиға болған күні пойыз машинисі болғанын және зағип жолаушы өзі басқарған пойыздың астына құлағанын айтты.
"Айыпталушымен таныс емеспін. 2024 жылдан 2025 жылға дейін метрода жұмыс істедім. 2024 жылғы 10 желтоқсанда сағат 15:00-ден кейін "Райымбек батыр" станциясынан "Абай" станциясына келдім. Жолаушылар вагондарға мінді, жүйе есіктерді автоматты түрде жапты. Айнадан ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіп, қозғалысты бастадым. Содан кейін перрондағы адамдардың жүгіре бастағанын байқадым. Шұғыл тежеу жүйесін іске қосып, пойызды екі секунд ішінде тоқтаттым. Кейін жігіттің пойыздардың арасына құлап кеткенін білдім", – деді ол.
Нұржан Марқабаевтың айтуынша, жолаушы үшінші және төртінші вагондардың арасына құлаған. Ал машинистің мұны байқауға мүмкіндігі болмаған.
"Олардың арасындағы қашықтық небәрі 10 сантиметр. Жолаушылар жаппай мініп жатқандықтан, адамның құлағанын көру мүмкін болмады. Сыртқа жүгіріп шыққанымда, оның пойыздың астында қалғанын көрдім. Жолаушылар оны шығару үшін пойызды итеруге көмектесті. Мен жігітті өзім алып шығып, платформаға жатқыздым. Сол жерге медицина қызметкерлері мен полиция келді. Диспетчерлер мен полицияның бұйрығымен пойызды "Момышұлы" станциясына апардым. Болған оқиға мен көрген жағдайдан қатты күйзеліске түстім. Өзімді жайсыз сезініп тұрғанымды айтып, орныма басқа машинист жіберуді сұрадым", – деді куәгер.
Сондай-ақ машинист жолаушының рельске құлағаны туралы оған ешкім хабарламағанын, пойызды тек ішкі түйсігіне сүйеніп шұғыл тоқтатқанын атап өтті.
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